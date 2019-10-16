Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Промсвязьбанк планируют докапитализировать в декабре на 10 млрд рублей

Как сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, до конца года организация станет собственником Связь-банка

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Докапитализация Промсвязьбанка (опорный банк для гособоронзаказа) на 10 млрд рублей запланирована на декабрь 2019 года, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Мы планируем докапитализацию в декабре на 10 млрд рублей, если [поправки в бюджет] будут приняты в таком виде. Но сейчас же бюджетный процесс в самом разгаре", - сказал Моисеев.

В марте он сообщал, что в 2019-2021 годах Промсвязьбанк может быть докапитализирован на 50 млрд рублей.

Также до конца года Промсвязьбанк станет собственником Связь-банка, добавил замминистра финансов. Объединение банков пройдет в два этапа.

"Промсвязьбанк станет его (Связь-банка - прим. ТАСС) собственником. Но объединение банков - это будет другая история. Там двухэтапная будет процедура. То есть будет два юрлица в течение некоторого времени, то есть акции будут на балансе ПСБ, но сам банк (Связь-банк - прим. ТАСС) будет считаться как отдельное юрлицо", - сказал он.

Моисеев добавил, что процедура объединения потребует времени, а сам процесс должен согласовать Банк России. При этом замминистра отметил, что не знает, останется ли бренд Связь-банка или нет.

Ранее Моисеев сообщал, что Связь-банк должен быть передан на баланс Промсвязьбанка до конца осени.

В конце 2018 года государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" предложила передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка. Госкорпорация обсуждает с Минфином и Банком России вопрос переоформления долга перед ЦБ на 212 млрд рублей, средства регулятор выделял ВЭБ с 2008 года в виде депозитов на санацию Связь-банка и банка "Глобэкс" (в ноябре 2018 года Связь-банк присоединил "Глобэкс").

Промсвязьбанк санировался с декабря 2017 года через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ РФ. Позднее банк перешел в собственность Росимущества и был определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, его возглавил Петр Фрадков.

Теги
РоссияМоисеев, Алексей Владимирович
Реклама на ТАСС
Новый законопроект о виноградарстве и виноделии внесен в Госдуму
Документ определяет формы господдержки отрасли
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС