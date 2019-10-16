Промсвязьбанк планируют докапитализировать в декабре на 10 млрд рублей

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Докапитализация Промсвязьбанка (опорный банк для гособоронзаказа) на 10 млрд рублей запланирована на декабрь 2019 года, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Мы планируем докапитализацию в декабре на 10 млрд рублей, если [поправки в бюджет] будут приняты в таком виде. Но сейчас же бюджетный процесс в самом разгаре", - сказал Моисеев.

В марте он сообщал, что в 2019-2021 годах Промсвязьбанк может быть докапитализирован на 50 млрд рублей.

Также до конца года Промсвязьбанк станет собственником Связь-банка, добавил замминистра финансов. Объединение банков пройдет в два этапа.

"Промсвязьбанк станет его (Связь-банка - прим. ТАСС) собственником. Но объединение банков - это будет другая история. Там двухэтапная будет процедура. То есть будет два юрлица в течение некоторого времени, то есть акции будут на балансе ПСБ, но сам банк (Связь-банк - прим. ТАСС) будет считаться как отдельное юрлицо", - сказал он.

Моисеев добавил, что процедура объединения потребует времени, а сам процесс должен согласовать Банк России. При этом замминистра отметил, что не знает, останется ли бренд Связь-банка или нет.

Ранее Моисеев сообщал, что Связь-банк должен быть передан на баланс Промсвязьбанка до конца осени.

В конце 2018 года государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" предложила передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка. Госкорпорация обсуждает с Минфином и Банком России вопрос переоформления долга перед ЦБ на 212 млрд рублей, средства регулятор выделял ВЭБ с 2008 года в виде депозитов на санацию Связь-банка и банка "Глобэкс" (в ноябре 2018 года Связь-банк присоединил "Глобэкс").

Промсвязьбанк санировался с декабря 2017 года через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ РФ. Позднее банк перешел в собственность Росимущества и был определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, его возглавил Петр Фрадков.