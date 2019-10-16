Россия и ОАЭ в ноябре обсудят заказы и объем продаж автомобилей Aurus

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Минпромторг России и эмиратский фонд Tawazun в ноябре планируют обсудить заказы и планируемые объемы продаж автомобилей представительского класса Aurus, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Визит президента России в ОАЭ, несомненно, дал дополнительный импульс к развитию сотрудничества и вызвал особый интерес к марке. Поэтому совместно с Tawazun сейчас разрабатываются конкретные действия по развитию Aurus на ближайший год. Что касается заказов на автомобили и планируемых объемов продаж - более предметно будем обсуждать с коллегами из Tawazun [участвует в проекте Aurus] на очередном совете директоров Aurus, который пройдет в конце ноября в Абу-Даби", - рассказали в Минпромторге.

Там также отметили "огромный интерес" стран Ближнего Востока к бренду Aurus.

Глава министерства Денис Мантуров ранее сообщал, что с февраля 2018 года на автомобили Aurus поступило более 600 предзаказов. Стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 18 млн рублей.

Aurus - российская марка представительских автомобилей. Создана в рамках работ по проекту "Единая модульная платформа" (ЕМП, также известен как "Кортеж"), который с 2013 года по заказу Минпромторга реализует ФГУП "НАМИ". Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок президента и премьер-министра.