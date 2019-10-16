ФАС полагает, что ее вмешательство в ситуацию с ценами на билеты "Победы" не потребуется

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ заявила, что ее вмешательство в ситуацию с увеличением стоимости билетов на рейсы авиакомпании "Победа" не потребуется.

"Вмешательство ФАС не потребуется, пока "Победа" развивает внутреннюю маршрутную сеть, сохраняя доступные цены на внутрироссийских направлениях", - сообщили ТАСС в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В ФАС также подчеркнули, что "рынок международных авиаперевозок находится в состоянии конкуренции, авиакомпании вправе изменять цены на полеты заграницу". "При этом "выжимание" дополнительных сборов с пассажиров за исправление опечаток в билетах или при регистрации на рейс идет в разрез с политикой прозрачности и клиентоориентированности, проводимой группой "Аэрофлот", - указали в ведомстве.

Ранее замминистра транспорта РФ Александр Юрчик, комментируя информацию о росте стоимости билетов "Победы" из-за рубежа в Россию на €25 (примерно на 40%), сообщил, что Минтранс и ФАС вместе проанализируют планы лоукостера повысить цены на билеты и сделают выводы.