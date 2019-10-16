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Новый законопроект о виноградарстве и виноделии внесен в Госдуму

Документ определяет формы господдержки отрасли

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с двумя лидерами фракций - Сергеем Неверовым ("Единая Россия") и Владимиром Жириновским (ЛДПР) - внесла в Госдуму законопроект, направленный на установление единого правового регулирования в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия.

Документ подготовлен в рамках реализации приоритетного национального проекта "Международная кооперация и экспорт", разработанного во исполнение указа президента РФ от 7 мая 2018 г. "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.". При подготовке законопроекта учтены положения концепции госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 г.

Документ определяет, что к субъектам виноградарства и виноделия отнесены виноградарские и винодельческие хозяйства, а также научные, профессиональные и образовательные организации, которые занимаются производством продукции виноградарства и (или) виноделия, ее первичной и последующей переработкой в соответствии с законодательством РФ. При этом из сферы действия законопроекта исключаются граждане, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях, не связанных с реализацией произведенной продукции виноградарства, а также садоводы и огородники.

Законопроект устанавливает требования к учету и хозяйственному использованию виноградопригодных земель, ведению федерального реестра виноградных насаждений, осуществлению инвентаризации и паспортизации виноградных насаждений, требования к безопасности продукции виноградарства.

Предусматривается создание Центральной дегустационной комиссии и специализированных дегустационных комиссий виноградовинодельческих зон. Порядок создания и деятельности таких комиссий будет определяться уполномоченным федеральным органом власти. Регламентируется деятельность саморегулируемых организаций (СРО) виноградарей и виноделов.

Технологии производства вина

В документе содержатся технологические правила производства винодельческой продукции, включая разрешенные и запрещенные технологические приемы производства вина, крепленого вина, игристого вина. Также регламентируются особые требования к сырью и материалам, разрешенным к применению при производстве вина, крепленого вина, игристого вина, определяются особенности маркировки и розничной продажи винодельческой продукции.

Для противодействия незаконному производству и обороту винодельческой продукции законопроектом вводятся специальные нормы, определяющие, какая винодельческая продукция признается фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной, а также устанавливается запрет на производство и оборот такой продукции.

Господдержка

Документ определяет формы господдержки виноделия. Предусматривается финансовая и имущественная поддержка субъектов виноградарства и виноделия, поддержка мероприятий обеспечения устойчивого развития виноградных насаждений, а также научно-исследовательской, научно-технической, инновационной и образовательной деятельности в области виноградарства и виноделия. Господдержка будет оказываться продвижению на внутренний рынок и рынки иностранных государств винодельческой продукции, произведенной из выращенного на территории РФ винограда.

История вопроса

Госдума 10 октября отклонила в третьем чтении законопроект о развитии виноградарства и виноделия. 20 сентября председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что текущая версия законопроекта перестала отражать состояние отрасли и требует новой редакции. В связи с этим он предложил рассмотреть новую версию документа.

Вячеслав Володин сообщил, что новая версия законопроекта уже подготовлена. "Мы сегодня имеем законопроект, который не только описывает понятия, самое главное - создает условия, защищает отечественного производителя и позволяет ему конкурировать с другими товаропроизводителями из других стран", - сказал он.

Володин также призвал коллег в диалоге с Союзом виноградарей и виноделов России обсудить каждую норму закона, но при этом сделать "все возможное, чтобы близко не подходили те, кто хочет затащить в этот закон свои интересы".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичНеверов, Сергей ИвановичЖириновский, Владимир ВольфовичРоссияТитов, Борис Юрьевич"Единая Россия"ЛДПР
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