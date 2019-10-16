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Паводок в Иркутской области

Сбербанк провел реструктуризацию долгов 1,3 тыс. пострадавших от паводков клиентов

Как сообщил вице-премьер Виталий Мутко, за счет обнуления процентной ставки на один год они смогут сохранить в общей сложности 160 млн рублей

НОВО-ОГАРЕВО /Московская область/, 16 октября. /ТАСС/. Реструктуризация долгов, позволяющая сохранить порядка 160 млн рублей, проведена Сбербанком в отношении более 1, 371 тыс. клиентов, проживающих в пострадавших при паводках районах Иркутской области. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко на совещании с президентом, посвященном ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.

"Сбербанк сегодня произвел реструктуризацию долгов 1 тыс. 371 клиента из зон подтопления на 499 млн рублей, в том числе 53 предпринимателей на 87 млн рублей", - сказал он.

По словам Мутко, за счет обнуления процентной ставки на один год пострадавшие при паводках смогут сохранить в общей сложности 160 млн рублей.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В результате погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую - в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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