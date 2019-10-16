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Правительство РФ выделит КБР средства на завершение капремонта национального музея

На выделенные средства в музее создадут современную систему экспозиции и улучшат условия обеспечения сохранности экспонатов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Правительство РФ из резервного фонда выделит в 2019 году 43,8 млн рублей на завершение капитального ремонта Национального музея в Кабардино-Балкарии (КБР). Соответствующее распоряжение кабмина размещено в среду на официальном портале правовой информации.

Ранее правительство КБР попросило федеральный центр выделить почти 44 млн рублей на завершение капремонта.

"Выделить Минкультуры РФ в 2019 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 43,8 млн рублей на предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету Кабардино-Балкарской Республики, возникающих при осуществлении капитального ремонта государственного казенного учреждения культуры "Национальный музей Кабардино-Балкарской Республики", - говорится в распоряжении.

Предполагается, что результатом станет создание современной системы экспозиции и улучшение условий обеспечения сохранности историко-культурного наследия. "А оценкой влияния достигнутых результатов реализации указанного мероприятия на социально-экономическое положение Кабардино-Балкарской Республики станет улучшение условий для приобщения граждан к историко-культурным ценностям Нацмузея", - отмечается в документе.

Впервые вопрос о необходимости реконструкции здания музея подняли активисты Общероссийского народного фронта в 2016 году. На следующий год региональные власти заключили госконтракт на проведение капремонта здания, начальная цена которого, согласно открытым данным, составила около 43 млн рублей. С началом строительных работ экспозиции свернули, упаковали и разместили в филиалах Национального музея и складских помещениях, а сам коллектив переехал в соседние здания, где продолжает исследовательскую деятельность.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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