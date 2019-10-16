Мурманский транспортный узел обеспечит до 75% перевозок по Севморпути

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Мурманская область сможет обеспечить к 2035 году перевалку до 60 млн тонн грузов в год по Северному морскому пути при поставленной президентом РФ Владимиром Путиным планке в 80 млн тонн. Об этом сообщил в среду ТАСС губернатор Мурманской области Андрей Чибис на полях международной специализированной выставки "Дорога-2019" в Екатеринбурге.

"К 2022-му году должны выйти на 18 млн тонн, до 2035-го года закреплено [в плановом показателе перевалки] - 44 млн тонн, рассматриваем расширение до 60 млн к 2035 году", - сказал он.

Инфраструктура для перевалки грузов создается в регионе в рамках проекта Мурманского транспортного узла. Он предусматривает создание круглогодичного морского хаба. "Мурманск превращается в крупнейший логистический центр для Севморпути, мы эту инфраструктуру активно создаем", - сказал Чибис, отметив, что работы по проекту идут в соответствии с графиком.

Сейчас идет создание терминала "Лавна" на западном берегу Кольского залива, в первую очередь он будет предназначен для перевалки угля. Также принято решение о строительстве терминала по перевалке удобрений. В стадии обсуждения и переговоров находятся проекты по перевалке нефти и газа.