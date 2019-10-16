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Более 60 аэропортов Дальнего Востока могут реконструировать до 2035 года

Планы по реконструкции 38 аэропортов уже утверждены

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Разрабатываемая национальная программа развития Дальнего Востока предполагает возможность реконструкции более чем 60 аэропортов региона. Это следует из выступления главы экономического департамента Минтранса РФ Татьяны Горбачик на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ.

"По нацпрограмме Дальнего Востока, которая сейчас разрабатывается, до 2035 г. на Дальнем Востоке планируется заложить еще порядка 24 аэропортов", - сказала она.

Горбачик уточнила, что уже утвержденные планы предполагают реконструкцию 38 аэропортов на Дальнем Востоке.

В сентябре этого года президент РФ Владимир Путин одобрил подходы к формированию национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года и поручил правительству РФ доработать и представить к утверждению соответствующий проект указа.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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