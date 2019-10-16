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Дефицит стройматериалов для дорог выявлен в нескольких регионах России

Возможностью мониторинга их стоимости пока воспользовалась только Курская область

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Дефицит строительных материалов для дорожного хозяйства в 2019 году зафиксирован в республиках Бурятия, Хакасия, Калмыкия, Забайкальском и Хабаровском краях, а также в Курганской области, сообщил в среду на совещании о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" на международной специализированной выставке "Дорога-2019" в Екатеринбурге губернатор Курской области Роман Старовойт, возглавляющий подгруппу Госсовета "Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность".

"Мы зафиксировали дефицит строительных материалов для дорожного хозяйства в Хабаровском крае, Забайкальском крае, Бурятии, Хакасии, Курганской области, Калмыкии. Коллеги в курсе, в том числе и по использованию механизмов, о которых я говорил", - сказал Старовойт.

Он отметил, что, кроме Курской области, в третьем квартале 2019 года ни один из регионов России не воспользовался возможностью мониторинга стоимости строительных материалов для дорожной отрасли, чтобы исключить появление заниженной сметной стоимости будущих объектов. В четвертом квартале 2019 года к этой работе планируют приступить 11 субъектов РФ.

Международная специализированная выставка "Дорога - 2019" проходит в Екатеринбурге с 16 по 18 октября, это крупнейшее мероприятие дорожной отрасли в году. В первый день проходит пленарное заседание - всероссийский семинар-совещание "Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги": горизонт задач на 2020". Среди других ключевых тем - обеспечение безопасности дорожного движение, внедрение интеллектуальных транспортных систем, применение новейших технологий и материалов. Всего в выставке принимают участие более 6 тыс. участников и представители более 200 компаний, задействованных в транспортной сфере и занимающихся дорожной инфраструктурой.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватывает 104 города в 83 субъектах РФ. В рамках реализации к 2024 году доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд руб., федеральный бюджет направит 440,9 млрд руб.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияБурятияКалмыкияХакасияЗабайкальский крайХабаровский крайКурганская областьКурская область
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