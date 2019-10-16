Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2018 год

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым утвердил отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год. Соответствующий закон, принятый Госдумой 26 сентября и одобренный Советом Федерации 9 октября, опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Бюджет исполнен по доходам в сумме 19,454 трлн руб., по расходам - 16,713 трлн руб. с превышением доходов над расходами на 2,741 трлн руб. Сумма доходов оказалась на 506,8 млрд руб. (2,7%) больше, чем это было предусмотрено в прогнозе на 2018 год.

Ранее заместитель председателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова говорила, что исполнение бюджета в 2018 году осуществлялось в условиях продолжения улучшения конъюнктуры мирового рынка по основным товарам традиционного российского экспорта, ослабления курса рубля, а также значительного - в 1,6 раза - превышения первоначального прогнозного значения цены на нефть марки "Юралс". По словам сенатора, основными доходными источниками федерального бюджета в 2018 году, как и в предыдущие годы, были вывозные таможенные пошлины, налог на добычу полезных ископаемых и НДС.

Доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ в 2018 г. составили 12,392 трлн рублей (11,9% к объему ВВП за 2018 год) и 105,2% к годовым бюджетным назначениям по доходам, утвержденным соответствующими законами о бюджетах субъектов РФ и о местных бюджетах.

ВВП РФ составил 103,875 трлн руб. (законом о бюджете на 2018 г. эта сумма определена в 101,164 трлн руб.), годовая инфляция - 4,3%.