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В Вашингтоне открываются ежегодные заседания МВФ и Всемирного банка

Центральной темой обсуждений станет ситуация в глобальной экономике

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Ежегодные заседания Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка стартуют в четверг в Вашингтоне. Основными темами совещаний, как ожидается, будут снижение темпов роста мировой экономики, торговые войны и рост госдолга развивающихся стран.

В составе российской делегации участие в мероприятиях примут глава ЦБ Эльвира Набиуллина, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, заместители главы Минфина Сергей Сторчак и Владимир Колычев, а также министр экономического развития Максим Орешкин.

17 октября российская делегация примет участие во встрече министров финансов и глав центральных банков стран БРИКС и в официальном ужине "Большой двадцатки".

18 октября российская делегация будет участвовать в заседании министров финансов и глав центробанков стран G20, а также в пленарном заседании и закрытой сессии Международного валютно-финансового комитета (МВФК).

Мировая экономика

Центральной темой обсуждений станет ситуация в глобальной экономике. МВФ в своем докладе, опубликованном 15 октября, понизил прогноз по росту мирового ВВП в 2019 году до 3% (с 3,2% в июльском прогнозе). Таким образом, показатель текущего года находится на самом низком уровне со времен мирового финансового кризиса 2007-2008 годов. Прогноз на 2020 год также снижен до 3,4% (с 3,5% в июле).

Как поясняла в докладе главный экономист МВФ Гита Гопинат, ухудшение прогнозов обусловлено продолжающимися торговыми спорами. Так, из-за торгового конфликта США и Китая рост мирового ВВП в 2020 году окажется на 0,8 процентного пункта ниже.

В МВФ также ожидают, что экономики развитых стран в целом замедлятся до 1,7% в 2019 и 2020 годах (по сравнению с 2,3% в 2018 году). В то же время развивающиеся экономики, наоборот, нарастят темпы роста с 3,9% в 2019 году до 4,6% в 2020 году. Этому будет способствовать восстановление или менее глубокая рецессия в таких странах, как Турция, Аргентина и Иран, а также улучшении ситуации в государствах, где экономика замедлялась в течение 2019 года, - России, Бразилии, Мексике, Индии и Саудовской Аравии.

Фонд также ухудшил ожидания по росту ВВП России в 2019 году до 1,1% с 1,2% в июльском прогнозе.

В своем докладе о мировой финансовой стабильности МВФ упоминает и о другом негативном тренде - внешний долг развивающихся стран, растущий по мере привлечения капитала из стран с развитой экономикой, где процентные ставки ниже. Медианный показатель внешнего долга стран с формирующимся рынком вырос со 100% (по отношению к экспорту) в 2008 году до 160%. В некоторых странах показатель превысил 300%.

Страновые квоты МВФ

Квота страны в МВФ определяет размер ее финансовых обязательств перед фондом, от нее зависит число голосов в фонде и доступ страны к финансированию.

В последний раз эти квоты пересматривались в 2010 году (14-й пересмотр). Доля развивающихся стран в МВФ составляет 42,5%, остальные принадлежат развитым странам. 15-й пересмотр квот предполагал перераспределение в пользу развивающихся стран, однако согласовать эту формулу не удалось из-за позиции США. В апреле МВФ предложил признать 15-й пересмотр несостоявшимся и перейти сразу к 16-му.

Как рассказал источник ТАСС в российской делегации, менеджмент фонда намерен вновь озвучить это предложение. "Предлагается принять решение о завершении безрезультатного 15-го пересмотра квот и о том, что мы переходим к 16-му пересмотру, перенося на него все остающиеся нерешенными вопросы. Соответственно, поскольку у нас сдвинулись сроки по 15-му, то и по 16-му мы их сразу начинаем двигать на 2023 год", - сказал собеседник агентства.

По его словам, если вновь не удастся прийти к общему решению, то будет предложено увеличить объем внешних займов для финансирования фонда. "Пока это, естественно, не решение, а предложение к обсуждению - удвоение [объема займов]", - отметил источник ТАСС.

При этом решение должны поддержать и крупнейшие экономики, в первую очередь США, так как без их вклада вся конструкция будет поставлена под угрозу, подчеркнул он.

Санкции и госдолг

Для российской делегации приоритетными также станут вопросы, связанные с санкциями на госдолг РФ.

Ограничения на российский госдолг США ввели в августе 2019 года, это второй пакет антироссийских санкций из-за "дела Скрипалей". Они будут действовать как минимум год. Ключевые меры: США будут препятствовать предоставлению международными институтами финансовой или технической помощи РФ, а американским банкам запрещено участвовать в первичном размещении российских суверенных еврооблигаций.

Как сообщал глава департамента госдолга Минфина РФ Константин Вышковский, ведомство анализирует другие мировые валюты для следующих выпусков еврооблигаций.

По словам Силуанова, в 2020 году Россия намерена занимать в евро или юанях, а не в долларах. Контакты по этому вопросу состоятся и в ходе заседаний МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Кроме того, Силуанов и Колычев проведут традиционные встречи с инвесторами.

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