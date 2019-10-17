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Бюджет потерял в 2018 году 1,1 млрд рублей из-за нарушений расчета платежей за недра

Контрольное ведомство также обратило внимание на проблему неактуальных ставок регулярных платежей

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Бюджет РФ недополучил порядка 1,1 млрд рублей в 2018 году из-за отсутствия поправок на инфляцию при расчете разовых и регулярных платежей за пользование недрами. Об этом сообщает Счетная палата, которая проверила деятельность Роснедр за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года и двух его территориальных департаментов - в Уральском и в Северо-Кавказском округах.

По данным ведомства, не пересматривались и ставки за проведение государственных экспертиз: по экспертизе запасов полезных ископаемых они не менялись с 2007 года, а по экспертизе проектной документации на проведение работ по геологическому изучению недр - с 2010 года.

"Применение индекса инфляции к данным платежам позволило бы только за 2018 год дополнительно получить в федеральный бюджет порядка 1,1 млрд рублей. По мнению Счетной палаты, правительству следует учесть эти факты и ввести коэффициент, отражающий инфляционные процессы", - отмечается в сообщении.

Счетная палата также выявила нарушения при расчете разового платежа за пользование недрами, "в результате чего от реализации пяти участков недр федерального значения в федеральный бюджет не поступило 370 млн рублей".

Еще одна проблема, на которую обратило внимание контрольное ведомство, - это неактуальные ставки регулярных платежей.

"Минимальные и максимальные ставки, установленные федеральным законом "О недрах", не пересматривались с 2002 года. За это время индекс потребительских цен на товары и услуги составил 386,8%. Естественно, что бюджет теряет доход в этом случае", - сказал аудитор Сергей Штогрин, слова которого приводятся в сообщении.

Выявленные недоработки

Всего в 2018 году, по данным Счетной палаты, от недропользователей в бюджет поступило около 7,6 трлн рублей. Преимущественно это разного рода налоги и сборы, которые взимает налоговая служба. Неналоговые доходы, которые администрируют Роснедра, составили 27,7 млрд рублей. 93% из них - разовые платежи за пользование недрами, которые ведомство взимает в том числе при проведении аукционов на право пользования участком недр. Здесь Счетная палата отметила несколько недоработок.

"У нас конкурсы и аукционы проводят Агентство по рыболовству, по лесному хозяйству, водному хозяйству, и только у Роснедр есть сбор за участие в конкурсе или аукционе. При этом какое-либо обоснование взимания данного сбора отсутствует. Интересна и методика его расчета: если аукцион проходит в Москве, то расчет производит то территориальное подразделение Роснедр, в котором находится сам участок. Если это в Магадане, то все затраты магаданские, а конкурс - в Москве", - сказал Штогрин.

Выявлены нарушения и при расчете этого сбора. Согласно закону "О недрах", его размер суммируется из стоимости затрат на подготовку, проведение и подведение итогов конкурса или аукциона, включая оплату труда привлекаемых экспертов.

"Однако Уральский департамент Роснедр включает в расчет заодно и затраты на свое содержание. В результате недропользователи необоснованно переплатили свыше 21 млн рублей. В связи с этим Счетная палата предлагает Роснедрам поднять вопрос об отмене данного платежа", - говорится в сообщении.

Как сообщает Счетная палата, на коллегии присутствовал замминистра природных ресурсов и экологии Евгений Киселев, который согласился с выводами контрольного ведомства. "Мы полностью разделяем те выводы, которые были сделаны. Для нас очень важно, что были отмечены практически все острые вопросы, в том числе те, которые на сегодняшний день находятся в стадии законодательного решения", - сказал Киселев, слова которого приводятся в сообщении.

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