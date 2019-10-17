Минсельхоз планирует ввести субсидии РЖД на перевозку зерна в ДФО

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ рассчитывает в ноябре 2019 года ввести субсидии для ОАО "РЖД" на возмещение потерь из-за льготных тарифов на перевозку зерна на Дальний Восток, когда соответствующее постановление будет принято правительством РФ, сообщила замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут в среду на совещании в Новосибирске.

"Есть поручение о строительстве порта на Дальнем Востоке, который будет мощностью по перевалке 4 млн т с возможностью увеличения до 10 млн т. Фактически под работу этого порта мы меняем 406-е постановление, куда мы вводим субсидии на восточное направление по транспортировке. Надеемся очень, что правительство это постановление поддержит и примет в ноябре", - сказала она.

Речь идет о поправках в постановление правительства РФ о субсидировании перевозок зерна железнодорожным транспортом по льготным тарифам, принятое в апреле 2019 года. Субсидии предоставляются "РЖД" на возмещение потерь в доходах, возникающих при перевозке зерна из Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской и Тюменской областей в отдельные регионы Центрального, Северо-Западного, Сибирского, Северо-Кавказского, Дальневосточного и Южного федеральных округов.