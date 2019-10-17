МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Россельхознадзор приостанавливает выдачу сертификатов на экспорт пшеницы во Вьетнам. Об этом журналистам сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

"В Россельхознадзор от вьетнамской стороны поступило официальное письмо с просьбой о временной приостановке выдачи фитосанитарных сертификатов экспортерам пшеницы. Проведение дополнительных мер проверки партий продукции является нормальной практикой для стран-импортеров. В настоящий момент Россельхознадзором совместно с представителями вьетнамского контроля прорабатываются вопросы, связанные с возобновлением выдачи сертификатов на экспорт", - сказала она.

Мелано добавила, что 20-22 октября делегация Россельхознадзора будет присутствовать на разгрузке российского зерна во Вьетнаме. По ее словам, там же будут проведены переговоры по озвученной теме.

В четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на крупного экспортера зерна сообщила, что Россельхознадзор приостановил выдачу сертификатов на поставки пшеницы во Вьетнам после сообщений о наличии в партии груза семян чертополоха. По данным компании "Совэкон", в 2017-2018 сельхозгоду во Вьетнам было поставлено 2,1 млн тонн зерна из России и страна стала четвертым по размеру покупателем российской пшеницы после Египта, Турции и Бангладеш. В 2018-2019 сельхозгоду поставки во Вьетнам сократились до 1,2 млн тонн.