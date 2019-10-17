РЭЦ проведет во второй половине октября бесплатные семинары для предпринимателей Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Преподаватели "Школы экспорта" Российского экспортного центра (РЭЦ) проведут серию бесплатных семинаров для бизнесменов Приморского края 18, 19 и 26 октября, сообщила в четверг пресс-служба администрации края.

"Семинары пройдут в формате тренингов, на которых участники изучат теорию внешнеэкономической деятельности, смогут решить тематические кейсы и выполнить практические задания. Так, начинающие экспортеры получат возможность выйти на международный уровень торговли, а действующие предприниматели - повысить эффективность поставок", - говорится в сообщении.

Обучающая программа "Школы экспорта" состоит из 11 семинаров по всем этапам экспортного проекта: от выбора рынка и поиска покупателя до возврата валютного НДС. Программа адаптирована как для предприятий без опыта экспортных поставок, так и под тех, которые ведут активную внешнеэкономическую деятельность, но планируют расширить рынки сбыта своей продукции.

В пресс-службе администрации края ТАСС пояснили, что обучающие семинары для предпринимателей проходят в соответствии с региональной программой "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края", рассчитанной до 2021 года.