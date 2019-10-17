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Долговая нагрузка россиян выросла впервые за четыре года

Среднее значение показателя долговой нагрузки заемщиков составило 24,6%

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Среднее значение показателя долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков, показывающее уровень закредитованности граждан, выросло за полгода на 1,64 процентного пункта (п.п.) и на 1 октября составило 24,6%. Впервые за четыре года данный показатель показал рост, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"Хотя показатель долговой нагрузки российских заемщиков показал рост впервые за последние четыре года, пока он по-прежнему остается на достаточно невысоком уровне, - приводит пресс-служба слова гендиректора НБКИ Александра Викулина. - При этом важно отметить, что, несмотря на то, что рост данного показателя отмечен абсолютно во всех регионах страны, уровень доходов заемщиков в ряде субъектов федерации является недостаточно комфортным для обслуживания кредитных обязательств. Таким образом, кредиторам необходимо продолжать внимательно следить за риск-профилем заемщиков с помощью оперативного мониторинга их финансового поведения".

В сообщении отмечается, наибольшие показатели ПДН были зафиксированы в Амурской (30%), Кировской (29%) и Оренбургской (29%) областях. Наименьший уровень ПДН наблюдается у заемщиков Приморского края (21,7%), Брянской области (21,96%), Москвы (22,2%).

Самая значительная динамика роста среднего значения ПДН была зафиксирована в Пермском крае (+3 п.п.), Кировской области (+2,8 п.п.), Республике Коми (+2,7 п.п.)

НБКИ исследует долговую нагрузку российских заемщиков с 2014 года. На 1 октября 2019 года бюро консолидирует информацию о кредитах более 98 млн заемщиков, предоставляемую свыше 4 000 кредиторами, сотрудничающими с НБКИ.

Для "охлаждения" рынка потребительского кредитования ЦБ с 1 октября 2019 года установил надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня показателя долговой нагрузки и полной стоимости кредита. Рост коэффициентов риска означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше. Это делает наращивание кредитования менее выгодным.

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