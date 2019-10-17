Росрыболовство продало на крабовых аукционах 35 лотов на 142,4 млрд рублей

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Росрыболовство на крабовых аукционах, которые проходили с 7 по 15 октября 2019 года, продало 35 лотов общей стоимостью 142,36 млрд руб. Об этом говорится в материалах ведомства. Ранее Росрыболовство рассчитывало привлечь от реализации квот 135-140 млрд руб.

В сообщении отмечается, что общая сумма, по которым были проданы права на добычу краба в Дальневосточном бассейне составила 99,5 млрд руб. В число подучивших права на квоты по вылову на этом участке - ООО "Мерлион", ООО "Пасифик Краб", ООО "Островной-Краб", ООО "Север", ООО "ТРК", ООО "Маг-Си Интернешнл", ООО "Восход", ООО "Аква-инвест", ООО "Камчатка Краб", ООО "Антей", ООО "Атлантик Краб", ООО "Дальневосточное побережье" и ООО "Алестар".

Общая сумма, на которую были проданы права на добычу краба в Северном бассейне составила 42,8 млрд руб. Победителями на торгах стали ООО "Антей Север", ООО "Эта-Трейд", ООО "Фростер", ООО "Карапакс" и ООО "Альфа Трейд". Заявки по шести лотам не были получены Росрыболовством.

Закон, который предусматривает введение квоты на добычу (вылов) краба в инвестиционных целях, подписан президентом России Владимиром Путин 1 мая 2019 года. На этот вид квоты предполагается выделение 50% общего допустимого улова краба. Доли квот закрепляются за пользователями на 15 лет по результатам проведения аукционов, на победителя аукциона возлагается обязательство по строительству на территории России объектов, перечень которых определяет правительство.

Согласно подписанным председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым документам, распределение квот на добычу краба состоится до 1 ноября. Победители торгов приступят к освоению ценного ресурса с 2020 г. При этом документами предусматривается строительство 41 судна для добычи краба: 31 для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и 10 для Северного рыбохозяйственного бассейна. Примерная стоимость каждого проекта - 1 млрд руб. с возможностью корректировки в зависимости от комплектации судна.