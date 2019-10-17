Режим "открытого неба" в Пулково будут вводить постепенно

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Режим "открытого неба" в Пулково, позволяющий иностранным авиакомпаниям летать в "Пулково" из любой страны без ограничений, будет вводиться постепенно, конкретных заявок от лоукостеров пока нет. Об этом журналистам сообщил заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик.

"Это не будет одноразовое действие. Мы будем вводить [режим], открываться постепенно, договариваясь. Ведь пока и конкретных заявок на полеты от европейских лоукостеров нет. То есть как только будут конкретные заявки с конкретными графиками, предложениями, как только мы увидим, что Санкт-Петербург договорился и вышел на какие-то решения, мы будем, соответственно, открывать эти полеты", - сказал Юрчик.

Ранее источник ТАСС, близкий к Минтрансу, сообщал, что перечень маршрутов и иностранных авиакомпаний, которые смогут выполнять рейсы из Пулково в рамках седьмой "свободы воздуха" (дает возможность перевозчику выполнять рейсы между двумя зарубежными странами без промежуточной посадки в домашнем регионе), будет определен в 2019 году.

Пулково может стать первым аэропортом в России, в котором будет реализована седьмая свобода воздуха. Сейчас режим "открытого неба" действует в аэропорту Владивостока, там введен режим пятой степени свободы, согласно которому аэропорт может беспрепятственно принимать транзитные рейсы зарубежных перевозчиков.