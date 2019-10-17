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Blue Wave AI Labs разработает систему прогнозирования работы ядерных реакторов в США

Новое решение позволит повысить эффективность работы и предотвращать сбои в энергоснабжении

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Стартап Blue Wave AI Labs, основанным исследователями американского университета Пердью, получил финансирование в размере $6,9 млн от Министерства энергетики США для разработки системы прогнозирования работы ядерных реакторов. Новое решение позволит повысить эффективность работы и предотвращать сбои в энергоснабжении, сообщило издание Indianapolis Business Journal.

Лаборатория искусственного интеллекта компании работает с реакторами на всей территории США и создает решения, нацеленные на их максимально безопасную и эффективную эксплуатацию. Технология, представленная Blue Wave AI Labs, позволяет прогнозировать момент времени, когда компоненты ядерных реакторов могут выйти из строя, чтобы их своевременно заменить, прежде чем случится сбой в подаче электроэнергии.

Для анализа и моделирования Blue Wave AI Labs задействует свыше миллиарда единиц данных ядерных реакторов. Благодаря алгоритмам машинного обучения технология позволяет предсказывать будущие свойства реакторов и сокращать затраты на техническое обслуживание.

"Наши алгоритмы искусственного интеллекта позволяют улучшить как уровень безопасности, так и эффективность работы ядерных реакторов, что особенно важно для отрасли, поскольку однодневная остановка одного реактора может привести к убыткам, превышающим $1 млн", - отметил один из основателей Blue Wave AI Lab Том Грюнвальд.

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