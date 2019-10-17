Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: украинский суд снял арест с акций "дочки" Сбербанка

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Хозяйственный суд Киева снял арест и запреты в отношении акций украинской "дочки" Сбербанка и счетов в ценных бумагах, арестованных по иску бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщило в четверг украинское деловое издание Finbalance.

Тем самым украинский суд удовлетворил иск российского Сбербанка и принял его доводы о том, что он не является должником по арбитражным решениям, а акции его дочерней структуры "Сбербанк Украина" принадлежат Сбербанку России, а не Российской Федерации.

Реклама на ТАСС
Инфляция в России по итогам года может быть ниже 3%
Такой прогноз сделал замминистра финансов Алексей Моисеев. Ранее ЦБ понизил прогноз по инфляции на 2019 год до 4-4,5%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС