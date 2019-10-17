СМИ: украинский суд снял арест с акций "дочки" Сбербанка

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Хозяйственный суд Киева снял арест и запреты в отношении акций украинской "дочки" Сбербанка и счетов в ценных бумагах, арестованных по иску бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщило в четверг украинское деловое издание Finbalance.

Тем самым украинский суд удовлетворил иск российского Сбербанка и принял его доводы о том, что он не является должником по арбитражным решениям, а акции его дочерней структуры "Сбербанк Украина" принадлежат Сбербанку России, а не Российской Федерации.