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Госдума ратифицировала протокол между Россией и Южной Осетией о режиме торговли товарами

Протокол был подписан 6 мая

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством РФ и правительством Республики Южная Осетия о режиме торговли товарами от 2 марта 2012 года.

Протокол был подписан 6 мая 2019 года в Цхинвале в соответствии с распоряжением правительства РФ. В документе установлено, что декларирование вывозимого с территории РФ в Южную Осетию дизельного топлива, бензинов моторных с октановым числом менее 95, а также битума нефтяного осуществляется без применения временного периодического таможенного декларирования, установленного законодательством РФ.

Это положение не коснется природного газа, говорится в сопроводительных материалах к ратификации.

При этом временные таможенные декларации на соответствующие товары, фактический вывоз по которым не был произведен, поданные в соответствии с протоколом, считаются неподанными.

Протокол начинает временно применяться по истечении 30 дней с даты подписания для обеспечения незамедлительной организации поставок в 2019 году нефтепродуктов без применения временного периодического таможенного декларирования.

Теги
РоссияЮжная Осетия
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