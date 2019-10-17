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ОНФ выявил в Тамбовской области сомнительные госзакупки почти на 1 млрд рублей

Активисты проверяли строительство школы, детсада, детских и спортивных площадок, а также установку фельдшерско-акушерского пункта

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Активисты антикоррупционного проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За честные закупки" выявили в ходе рейда в Мичуринске и Мичуринском районе Тамбовской области сомнительные госзакупки на сумму около 1 млрд рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба движения.

"Активисты ОНФ проверили строительство школы и детсада, детских и спортивных площадок, а также установку фельдшерско-акушерского пункта и выявили сомнительные контракты на сумму 978 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что закупки обнаружили в ходе рейда, который прошел в Мичуринске и Мичуринском районе 14 октября. В ОНФ уточнили, что перед рейдом эксперты провели подготовительную работу по проверке закупочной документации.

"Итоги проверки мы передадим губернатору Тамбовской области с просьбой обратить внимание на объекты, взять на контроль введение их в эксплуатацию и выяснение причин задержки строительства. Также мы обратимся в Контрольно-счетную палату Тамбовской области с просьбой проверить возможное завышение стоимости контрактов", - заявил координатор проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы Антон Гетта, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Теги
РоссияТамбовская область
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