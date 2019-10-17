Госдума утвердила в I чтении порядок направления остатков средств федерального бюджета

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, закрепляющий особенности использования в 2020 году остатков средств федерального бюджета. Законопроект инициирован правительством и является документом, сопутствующим проекту федерального бюджета на 2020 год.

Документ создает правовые основания для направления остатков средств федерального бюджета на начало 2020 года на следующие цели: увеличение бюджетных ассигнований на реализацию ряда решений президента и правительства в сфере национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, развития ОПК, на оплату госконтрактов, расчеты по которым в 2019 году проводились с применением казначейского обеспечения обязательств, на увеличение резервного фонда правительства РФ за счет переноса всех иных ("не связанных") остатков 2019 года.

Законопроектом также предусматривается возможность переноса в 2020 году остатков средств федерального бюджета в объеме неполного использования в 2019 финансовом году бюджетных ассигнований на реализацию нацпроектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, с их направлением на те же цели в очередном финансовом году. Для оказания финансовой помощи субъектам РФ предусматривается возможность направления в 2020 году на эти цели остатков средств федерального бюджета в случае неполного использования дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ в 2019 году.

Законопроект не распространяется на субсидии, связанные с реализацией нацпроектов, единые предельные уровни софинансирования расходных обязательств субъектов РФ на очередной финансовый год и плановый период. Как ранее отмечал глава Минфина Антон Силуанов, для нацпроектов предельный уровень софинансирования расходных обязательств субъектов со стороны федерального центра может составлять и 95%, и 99%, в то время как согласно нормативам Бюджетного кодекса он составляет 70%.

"Распространение утвержденных на 2019-2021 годы предельных уровней софинансирования для субсидий на реализацию национальных проектов на весь срок их реализации обеспечит прозрачность и предсказуемость оказания финансовой поддержки бюджетам субъектов РФ при реализации нацпроектов, а также даст возможность заключать с субъектами РФ соглашения о предоставлении субсидий на весь срок реализации национальных проектов", - говорится в пояснительной записке.

Документ также устанавливает временное значение коэффициента, используемого при установлении базового объема федерального дорожного фонда, на 2022 год в размере 0,36, так как такое значение коэффициента учтено в проекте федерального бюджета на трехлетку при расчете объема федерального дорожного фонда на второй год планового периода (на 2022 год).