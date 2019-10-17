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Ozon подключился к Системе быстрых платежей

В скором времени клиентам станет доступна возможность оплаты товаров при помощи QR-кода

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Интернет-площадка Ozon подключилась к разработанной Банком России Системе быстрых платежей (СБП) и в ближайшее время клиентам станет доступна возможность оплаты товаров при помощи QR-кода. Об этом сообщается в пресс-релизе "Ак Барс банка", который обеспечил техническую возможность подключения.

"В ближайшее время клиенты тех банков, которые реализовали возможность C2B-переводов, смогут моментально оплачивать покупки на онлайн-площадке без необходимости заполнять данные банковской карты", - говорится в пресс-релизе.

По словам руководителя направления эквайринга и электронной коммерции "Ак Барс банка" Ильназа Ситдикова, онлайн-магазины заинтересованы в развитии сервиса проведения платежей при помощи QR-кода, поскольку он дает дополнительный инструмент для оплаты онлайн-покупок и увеличивает конверсию по операциям.

Вице-президент по цифровым финансовым сервисам в Ozon Никита Сайгутин, чьи слова приводятся в пресс-релизе, заявил, что сейчас компания совместно с НСПК и "Ак Барс банком" прорабатывает в СБП сценарий подписки. Подобный пользовательский сценарий будет доступен для интернет-пользователей, которые предпочитают предоплачивать заказы, число таких клиентов у Ozon доходит до 75-80%, добавил Сайгутин.

О системе

Банк России в начале 2019 года запустил Систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. Сейчас к СБП подключено более 22 кредитных организаций, в том числе 10 системно значимых банков.

Кроме того, в рамках СБП предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом будут существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных - 0,7%. Эти тарифы начали действовать с 1 октября 2019 года.

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