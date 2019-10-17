"Норникель" и Мурманская область будут совместно развивать туризм и программы образования

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Правительство Мурманской области и горно-металлургическая компания "Норникель" в четверг заключили в Москве соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба "Норникеля". Компания рассчитывает при поддержке властей реализовать в регионе проекты в сфере образования, а также развивать туристическую инфраструктуру.

"Правительство Мурманской области и "Норникель" объединяют усилия для развития региона. Подписи под документом поставили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и президент "Норникеля" Владимир Потанин", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что партнерство также направлено на развитие новых бизнес-направлений. Например, компания и власти планируют вместе реализовать проекты в сфере образования по подготовке кадров, чтобы обеспечить "Норникель" квалифицированными трудовыми ресурсами. Среди новых бизнес-направлений - развитие туристической сферы, включая инициативы "Норникеля" по созданию туристической инфраструктуры в регионе, и продвижении социокультурных проектов.

"Для нас очень важно, что крупные компании рассматривают Мурманскую область не только как производственную базу, но и как регион возможностей. В том числе возможностей в приоритетных для нас областях, таких как туризм и образование", - сказал на церемонии подписания губернатор области Андрей Чибис.

В свою очередь глава "Норникеля" отметил, что для компании развитие территорий присутствия является приоритетом. "Такое сотрудничество - это залог успешного развития как региона, так и компании. У нас большие планы, которые касаются не только нашего основного бизнеса. Мы верим, что у Мурманской области есть значительный потенциал для развития туризма, и планируем внести свой вклад - за счет улучшения экологической обстановки, а также участия в создании масштабной туристической инфраструктуры", - сказал Потанин.