Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Норникель" и Мурманская область будут совместно развивать туризм и программы образования

В пресс-службе компании отметили, что партнерство направлено на развитие новых бизнес-направлений

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Правительство Мурманской области и горно-металлургическая компания "Норникель" в четверг заключили в Москве соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба "Норникеля". Компания рассчитывает при поддержке властей реализовать в регионе проекты в сфере образования, а также развивать туристическую инфраструктуру.

"Правительство Мурманской области и "Норникель" объединяют усилия для развития региона. Подписи под документом поставили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и президент "Норникеля" Владимир Потанин", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что партнерство также направлено на развитие новых бизнес-направлений. Например, компания и власти планируют вместе реализовать проекты в сфере образования по подготовке кадров, чтобы обеспечить "Норникель" квалифицированными трудовыми ресурсами. Среди новых бизнес-направлений - развитие туристической сферы, включая инициативы "Норникеля" по созданию туристической инфраструктуры в регионе, и продвижении социокультурных проектов.

"Для нас очень важно, что крупные компании рассматривают Мурманскую область не только как производственную базу, но и как регион возможностей. В том числе возможностей в приоритетных для нас областях, таких как туризм и образование", - сказал на церемонии подписания губернатор области Андрей Чибис.

В свою очередь глава "Норникеля" отметил, что для компании развитие территорий присутствия является приоритетом. "Такое сотрудничество - это залог успешного развития как региона, так и компании. У нас большие планы, которые касаются не только нашего основного бизнеса. Мы верим, что у Мурманской области есть значительный потенциал для развития туризма, и планируем внести свой вклад - за счет улучшения экологической обстановки, а также участия в создании масштабной туристической инфраструктуры", - сказал Потанин.

Теги
РоссияАрктика сегодняМурманская область
Реклама на ТАСС
Люксембургский банк подал иск о банкротстве киностудии, снимавшей "Улицы разбитых фонарей"
Сумма исковых требований составляет более 616 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС