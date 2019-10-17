Технику для охраны лесов стоимостью 17 млн рублей закупят в Дагестане до конца года

МАХАЧКАЛА, 17 октября. /ТАСС/. Комитет по лесному хозяйству Дагестана получит лесопожарную и лесохозяйственную технику и оборудование стоимостью 16,9 млн рублей до конца года по национальному проекту "Экология". Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе республиканского комитета.

"До конца года дополнительно предусмотрено приобретение лесопожарной техники и оборудования на сумму 16 млн 900 тыс. рублей. Соответствующие документы для выделения дополнительного финансирования нами подготовлены и направлены в Федеральное агентство лесного хозяйства", - сказал собеседник агентства.

Новая техника позволит значительно увеличить автопарк лесничеств и улучшить их оснащенность, добавил представитель ведомства.

В июне Дагестан получил по нацпроекту "Экология" первую партию лесопожарной и лесохозяйственной техники. Это было первое обновление автопарка противопожарного назначения, лесохозяйственной техники и оборудования для лесовосстановительных работ с 2010 года.

Нацпроект "Экология", рассчитанный до 2024 года, включает 11 федеральных проектов, в том числе "Сохранение лесов". На реализацию нацпроекта в России направят 4,041 трлн рублей.