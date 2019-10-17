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Строительство Северного железнодорожного обхода в Перми начнется в 2021 году

Предварительная стоимость проекта составляет 25 млрд рублей

ПЕРМЬ, 17 октября. /ТАСС/. Строительство Северного железнодорожного обхода в Пермском крае, который позволит обеспечить пропуск растущего потока грузов с новых калийных месторождений в Березниках и Соликамске, планируется начать в 2021 году. Об этом сообщил замначальника Свердловской железной дороги Артем Панов на расширенном заседании совета директоров промышленных предприятий региона в ходе Пермского инженерно-промышленного форума.

"Проектирование и прохождение государственной экспертизы намечено на 2019-2020 годы, строительство объекта начнется в 2021 году. Реализация проекта позволит обеспечить гарантированный пропуск грузовых поездов углеуральского и чусовского направлений в обход плотины Камской ГЭС. Также по вновь строящейся инфраструктуре будет организовано пассажирское движение", - сказал он.

Ранее губернатор региона Максим Решетников отмечал, что проект может быть реализован к 2023 году. Он подчеркивал, что маршрут обхода не ущемляет интересы жителей, так как там нет садово-дачных кооперативов и населенных пунктов, фактически он пройдет по промышленной зоне.

При этом, по словам губернатора, строительство обхода важно для развития грузоперевозок и экономики региона в целом, потому что благодаря ему крупные промышленные предприятия Березниковско-Соликамского и формирующегося Губахинского промузлов смогут активно наращивать производство.

Предварительная стоимость проекта составляет 25 млрд рублей.

Теги
РоссияПермский край
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