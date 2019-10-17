Свыше 300 делегатов обсуждают на форуме в Архангельске перспективы работы в Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 17 октября. /ТАСС/. Свыше 300 делегатов, представляющих российские и зарубежные компании, собрались на форуме "Арктические проекты - сегодня и завтра", стартовавшем в Архангельске. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе областного правительства.

"Чтобы оценить потенциал региона, в столице Поморья собрались более 300 представителей ведущих российских и зарубежных компаний, работающих в самых разных отраслях", - сказал собеседник агентства, отметив, что мероприятие проводится в Архангельске уже в седьмой раз. Его делегаты рассматривают вопросы экономического развития северных регионов в контексте реализации нефтегазовых и инфраструктурных проектов в Арктике, а также развития судоходства по Северному морскому пути.

В частности, речь идет о разработке месторождения Каменномысское-море и Павловского месторождения на Новой Земле. "Технология добычи и обогащения полезных ископаемых в непростых условиях Новой Земли стала предметом очень глубоких исследований", - цитирует пресс-служба губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Он выразил уверенность в том, что подобная работа должна в будущем привести к мощным индустриальным прорывам.

В этой связи становятся актуальными и вопросы научного обеспечения. Так, проинформировали в пресс-службе, в настоящее время в регионе реализуется проект научно-образовательного центра мирового уровня. "Уже подписано около 50 соглашений о сотрудничестве в рамках центра с предприятиями, научными организациями и университетами Поморья, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов", - сказали в облправительстве.

Кроме того, заинтересована Архангельская область и в реализации комплексных транспортных проектов, объединяющих железную дорогу, автомобильные трассы и морской транспорт в единую систему мультимодальных транспортно-логистических центров. В этой связи регион представил на форуме перспективы реализации проектов северного широтного хода, "Белкомура" и Архангельского глубоководного порта.