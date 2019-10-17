Ингушетия намерена закупать овец в Дагестане и нетелей в Липецкой области

МАГАС, 17 октября. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют закупать овец в Дагестане, а также нетелей в Липецкой области. В рамках агропромышленной выставки "Золотая осень" с регионами проведены переговоры о поставках, сообщил ТАСС замминистра сельского хозяйства республики Мухажир Албаков.

"Мы провели предварительные переговоры с Дагестаном на поставку овец в Ингушетию. Их поголовье насчитывает 5 млн овец, тогда как у нас овец нет. Теперь необходимо обсудить условия покупки, поставки, мы найдем механизмы взаиморасчета с ними. Также мы провели предварительные переговоры с Липецкой областью на поставку нетелей в наш единственный мясо-молочный комплекс промышленных масштабов "Сагопшинский", - сказал Албаков.

По его словам, большинство принявших участие в выставке представителей российских регионов и иностранных государств посетили выставочный стенд Ингушетии и попробовали продукцию республиканских производителей.

"Для нас "Золотая осень" - это обмен опытом, но в большей степени - получение знаний в тех или иных вопросах, возможность наладить долгосрочные партнерские отношения, показать свой экспортный потенциал, чтобы о нас узнали в регионах страны и за рубежом. К примеру, нашу мясную продукцию попробовали представители регионов Крайнего Севера и попросили контакты наших предприятий, чтобы договориться о поставках, несмотря на сложную логистику", - добавил замминистра.

Он также отметил, что министр сельского хозяйства Ингушетии предложил провести встречу-совещание всех Минсельхозов регионов СКФО. "Мы теперь в рамках этой площадки по инициативе министра сельского хозяйства нашей республики договорились, что в Ингушетии проведем до конца года переговоры со всеми министрами сельского хозяйства Северного Кавказа на предмет сотрудничества, взаимодействия, чтобы консолидировать наши усилия, потому что многие пересекающиеся вопросы можно было бы совместно проще решать", - сказал Албаков.

21-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень - 2019", организатором которой выступает Министерство сельского хозяйства РФ, прошла в Москве с 9 по 12 октября. В этом году представители Ингушетии во второй раз завоевали Гран-при выставки, а пчеловоды республики получили четыре золотые медали.