Ростех может создать сервисную компанию в рамках ОАК

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Ростех рассматривает возможность создания в рамках Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) отдельной независимой сервисной компании. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов в ходе заседания бюро Союза машиностроителей России.

"На следующей неделе должно быть проведено совещание по дальнейшему развитию ОАК, предложение будет такое: поднимем вопрос о создании отдельной компании по сервисному обслуживанию", - сказал он.

Сейчас идет процесс интеграции ОАК в Ростех. В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 92,31% ее акций в капитал Ростеха. Передача осуществляется поэтапно и должна полностью завершиться в течение полутора лет.