Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ростех может создать сервисную компанию в рамках ОАК

Вопрос о создании отдельной компании по сервисному обслуживанию поднимут на совещании по дальнейшему развитию ОАК на следующей неделе

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Ростех рассматривает возможность создания в рамках Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) отдельной независимой сервисной компании. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов в ходе заседания бюро Союза машиностроителей России.

"На следующей неделе должно быть проведено совещание по дальнейшему развитию ОАК, предложение будет такое: поднимем вопрос о создании отдельной компании по сервисному обслуживанию", - сказал он.

Сейчас идет процесс интеграции ОАК в Ростех. В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 92,31% ее акций в капитал Ростеха. Передача осуществляется поэтапно и должна полностью завершиться в течение полутора лет.

Теги
РоссияЧемезов, Сергей Викторович
Реклама на ТАСС
Дерипаска анализирует возможность обжалования решения суда в Гааге по иску к Черногории
Ранее международный арбитраж отклонил иск бизнесмена к правительству республики, касающийся экспроприации активов на сумму в €600 млн, а также предписал ему оплатить судебные издержки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС