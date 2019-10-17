Промпарк по производству баранины создадут вблизи пастбищ в Ногайском районе Дагестана

МАХАЧКАЛА, 17 октября. /ТАСС/. Промышленный парк планируется создать в Ногайском районе Дагестана вблизи мест выпаса мелкого рогатого скота, что позволит избежать потерь в весе животных при их длительных перегонах на равнину. Об этом сообщил в четверг ТАСС врио министра экономики и территориального развития региона Гаджи Султанов.

"Нам необходимо минимизировать потери в весе в связи с перегоном овец из горной зоны на равнину и обратно. Центры переработки нужно создавать в точках выпаса этих животных, чтобы не гнать десятки километров и терять в весе. <…> Мы в Ногайском районе создаем индустриальный парк "Ногайпром". У нас там есть несколько экспортеров баранины, которые на эту площадку придут", - сказал Султанов.

По его словам, создание предприятий по переработке мяса, позволит уйти от поставок на экспорт живых животных и поставлять на внешние рынки продукцию с высокой добавленной стоимостью. При этом врио министра отметил, что возможности республики по поставкам баранины позволяют наращивать объемы экспорта.

"Те объемы, потребности, которые есть сегодня в республике, в также в ближневосточных странах - Иран, Кувейт, а может, дальше и Саудовская Аравия - эти объемы могут быть обеспечены Республикой Дагестан", - сказал Султанов.

В августе в Министерстве сельского хозяйства Дагестана ТАСС сообщали, что производители республики планируют по итогам 2019 года увеличить экспорт баранины в Иран в 1,5 раза - с 4 до 5-6 тыс. т.