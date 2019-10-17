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Дерипаска анализирует возможность обжалования решения суда в Гааге по иску к Черногории

Ранее международный арбитраж отклонил иск бизнесмена к правительству республики, касающийся экспроприации активов на сумму в €600 млн, а также предписал ему оплатить судебные издержки

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Представители бизнесмена Олега Дерипаски анализируют возможность обжалования арбитражного решения Постоянного третейского суда в Гааге по иску к Черногории о возмещении инвестиций, которое считают ошибочным. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Дерипаски.

Ранее в четверг Министерство экономики Черногории сообщило о том, что международный арбитраж отклонил иск бизнесмена к правительству республики, касающийся экспроприации активов на сумму в €600 млн, а также предписал ему оплатить судебные издержки.

"Мы не согласны с принятым арбитражным решением Постоянного третейского суда в Гааге, считаем его ошибочным. Данное решение может повлечь далеко идущие последствия для самой Черногории, в том числе в отношениях с третьими странами. Также очевидно, что инвесторам нельзя доверять стране, которая их обманывает. В настоящее время мы анализируем возможность для обжалования решения арбитража, и намерены продолжать защиту своей инвестиции", - сказал представитель Дерипаски, отметив, что решение основано на том, что Черногория якобы не является правопреемником Союза Сербии и Черногории и потому не должна отвечать по своим обязательствам, предусмотренным договором о защите инвестиций с Российской Федерацией.

Согласно заявлению Минэкономики Черногории, суд признал соглашение о защите инвестиций, заключенное правительствами РФ и Союзной Республики Югославия (объединенное государство Сербии и Черногории до 2003 года), неприменимым к Черногории. В этой связи суд отказал в дальнейшем решении по судебным запросам Дерипаски и предписал компенсировать судебные расходы.

Дерипаска подал иск к Черногории в 2016 году, потребовав компенсации за незаконное присвоение инвестиций. В своем иске Дерипаска ссылался на подписанное в 1995 году соглашение между правительствами России и Югославии. Хотя сумма возмещения не была точно установлена, однако сообщалось, что ущерб оценивается в €600 млн, отмечается в заявлении Минэкономики Черногории.

Спор касается алюминиевого комбината KAP и бокситового рудника, которые Дерипаска приобрел в 2005 году. В период мирового финансового кризиса 2008-2009 годов предприятие оказалось на грани банкротства из-за падения цен на алюминий и высокой себестоимости его производства на заводе. В 2013 году правительство Черногории инициировало банкротство KAP, долги завода на тот момент оценивались в €350 млн. Позднее предприятие было продано за €29 млн.

В новость были внесены изменения (21:39 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
СШАЧерногорияРоссияДерипаска, Олег Владимирович
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