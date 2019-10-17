Инвестпроекты на 1,5 трлн рублей реализуют в Пермском крае до 2024 года

ПЕРМЬ, 17 октября. /ТАСС/. В Пермском крае планируется реализовать семьдесят восемь инвестиционных проектов в сфере промышленности до 2024 года общим объемом 1,5 трлн рублей, что сопоставимо с десятью годовыми бюджетами региона. Об этом сообщил глава края Максим Решетников на расширенном заседании совета директоров промышленных предприятий региона в ходе Пермского инженерно-промышленного форума.

"На сегодняшний момент до 2024 года у нас запланирована реализация 78 инвестиционных проектов в промышленности общим объемом 1,5 трлн рублей. Это как раз те заделы, которые создадут облик промышленности Пермского края на следующие десятилетия", - сказал он.

Решетников отметил, что эти проекты позволят создать в регионе 10 тыс. рабочих мест. "В связи с этим первый вопрос, который мы сегодня выносим, - это развитие железнодорожной инфраструктуры, потому что из 78 проектов 25 - то есть треть - напрямую зависят от того, как будет развиваться железная дорога, и будут ли объемы новой промышленной продукции, по большому счету, вывезены из края", - добавил губернатор.

Доходы Пермского края на 2020 год составят почти 147 млрд рублей, а расходы - около 158 млрд рублей. В 2021 году доходы увеличатся на 5,5 млрд рублей, расходы - на 7,5 млрд рублей, доходы 2022 года составят более 152 млрд рублей, расходы - порядка 166 млрд рублей. Дефицит, предусмотренный в законе о бюджете, соответствует нормам бюджетного законодательства.

Юбилейный V Пермский инженерно-промышленный форум проходит с 17 по 18 октября. Его ключевыми темами стали промкооперация и повышение производительности труда. Форум проводится с 2014 года, за годы существования он собрал более 5 тыс. участников, в том числе представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, ведущих промышленных компаний, российских и зарубежных экспертов.