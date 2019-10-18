"Новавинд" инвестирует 50 млрд рублей в проекты ветрогенерации на Ставрополье

КОЧУБЕЕВСКОЕ /Ставропольский край/, 18 октября. /ТАСС/. Ветроэнергетический дивизион Росатома - компания "Новавинд" - планирует вложить порядка 50 млрд рублей в проекты ветрогенерации на территории Ставропольского края. Об этом журналистам в пятницу сообщил заместитель гендиректора компании Андрей Нестерук.

"Мы исходим из того, что эти проекты будут реализованы в следующие два-три года. Это интенсивная программа. Помимо площадки [в Кочубеевском районе мощностью 210 МВт], в разработке проекты еще на 300 МВт, которые связаны со Ставропольским краем", - сказал он.

По словам Нестерука, компания разрабатывает проекты для Новоалександровского и Ипатовского городских округов, а также для Грачевского района. Ранее "Новавинд" планировал строительство ветропарков в крае совокупной мощностью 400 МВт.

"Здесь [в Ставропольском крае] несколько факторов: стабильные и постоянные ветра с очень хорошей силой, благоприятный инвестиционный режим. Мы очень высоко это ценим, интересно вкладывать деньги в те регионы, где тебя поддерживают", - отметил заместитель генерального директора компании.

Основная задача компании - развитие неатомного направления бизнеса, включая ветроэнергетику. Компания была основана в 2017 году. "Новавинд" управляет проектами по созданию ветроэлектростанций, филиалы открыты в Волгодонске, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ставрополе. До 2022 года предприятия, находящиеся под управлением "Новавинд", должны создать объекты ветрогенерации общей мощностью 970 МВт, из которых 660 МВт - на Юге страны.