Посол КНР сообщил, что республика рассчитывает на увеличение поставок продуктов из РФ

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Китай планирует увеличить импорт продовольствия из России, однако чтобы реализовать эти планы, необходимо улучшить логистику. Об этом заявил журналистам в пятницу посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Сейчас продукты поставляются в небольшом объеме. Необходимо увеличивать объемы производства этих товаров, нам надо искать возможности для улучшения логистики. Это необходимое условие для увеличения торговли между нашими странами, - сказал он. - Если мы сможем улучшить условия логистики, то мы сможем снизить себестоимость, что повысит конкурентоспособность российских товаров".

Глава китайского диппредставительства обратил внимание на то, что общий товарооборот между странами продолжает расти, при этом все еще присутствуют возможности для увеличения взаимной торговли.

"Рост товарооборота за первые три квартала составил почти 4%. Это очень высокий рост", - сказал Чжан Ханьхуэй.

Во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в июне стороны достигли договоренности о содействии росту двустороннего товарооборота до $200 млрд к 2024 году. В 2018 году товарооборот между РФ и КНР увеличился на 27,1% в годовом выражении и превысил $107 млрд.

"Очень много российских предпринимателей готовы поставлять свои товары на китайский рынок. Российская продукция пользуется большой популярностью в Китае, особенно продукты питания. Но здесь, я хотел бы сказать, важнее всего совместное производство. На сегодняшний день самая главная задача - повышать возможности производства в России, - продолжил дипломат. - В Китае рынок огромный, нынешние объемы производства не могут удовлетворять спрос на китайском рынке. Мы закупаем на международном рынке сою, пшеницу, мясо, молочную продукцию, масло и другое продовольствие. Если рядом с Китаем в России есть такие высококачественные товары, то нам незачем далеко ехать".

Проект бизнес-инкубатора

Чжан Ханьхуэй также расказал, что Пекин и Москва намерены развивать совместный бизнес-инкубатор в сфере инновационных технологий.

"Еще важный момент - это инновации в сфере высоких технологий. Наши лидеры уже объявили что следующие два года будут годами совместных инноваций. Мы уже создали совместный фонд инноваций, который будет помогать тем, кто хочет работать в этой области. Мы можем определить ведущие совместные проекты и будем их реализовывать, конечно, создать совместный бизнес-инкубатор тоже очень важно", - сказал он.

Посол отметил, что знает о российском опыте в этой сфере и поделился планами посетить Сколково. "Я думаю, мы можем найти общий язык и определить дальнейшие направления совместной работы", - указал дипломат.

По его словам, Китай также обладает большим опытом, так как на юге страны функционирует много таких инкубаторов. Он отметил, что такие знания и опыт можно было бы успешно объединить. "От этих перспектив зависит наше общее будущее", - заключил Чжан Ханьхуэй.