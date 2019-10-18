Банк России отметил интерес стран ЕАЭС к системе быстрых платежей

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Страны ЕАЭС проявляют интерес к разработанной Банком России системе быстрых платежей (СБП), но подключение иностранных банков еще не началось. Об этом сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

"Мы в процессе обсуждения (возможности распространения СБП на страны ЕАЭС - прим. ТАСС). Интерес есть, но пока мы еще не перешли к практическому осуществлению", - сказала она. Набиуллина добавила, что в вопросе присоединения иностранных банков к российским системам стоит вопрос их совместимости.

О системе

Банк России в начале 2019 года запустил Систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. Сейчас к СБП подключено 22 кредитные организации, в том числе десять системно значимых банков.

Также в рамках СБП предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом будут существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных - 0,7%. Эти тарифы начали действовать с 1 октября 2019 года.