Банк России заинтересован как можно быстрее продать санируемые банки

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Банк России заинтересован в том, чтобы как можно быстрее продать кредитные организации, попавшие на санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Об этом сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

"В нашей ситуации мы финансируем санацию и после того, как мы перешли от кредитной схемы к схеме вливания в капитал - я это считаю абсолютно правильным. Мы уже видим по факту, что эта схема позволяет быстрее возвращать банки к нормальным условиям деятельности, когда они соблюдают все нормативы, нет несправедливой конкуренции на рынке. Но мы в результате действительно оказались собственниками еще нескольких банков, и то, что касается нашего участия в санируемых банках, мы заинтересованы как можно быстрее их продать на рынке", - сказала Набиуллина.

При этом глава регулятора отметила, что продать санируемые банки "нельзя за один день".

"Мы должны показать инвесторам - я уже не раз об этом говорила - все-таки то, что банки умеют зарабатывать деньги. Если инвестор вкладывается, он должен понимать, тот объект, в который он вкладывается, как он работает и какую прибыль он может приносить. Поэтому здесь нужно какое-то время. Но мы строго намерены продавать, потому что не видим ничего хорошего в большой доли государства в банковском секторе, как впрочем и в других секторах", - пояснила глава регулятора.

В начале августа зампред ЦБ РФ Василий Поздышев заявлял, что потери регулятора от санации банков через ФКБС оцениваются в сумму от 750 млрд до 1,4 трлн рублей. При этом Поздышев отмечал, что ЦБ видит риски продажи активов "за бесценок" в случае ограничения сроков владения акциями санируемых банков со стороны регулятора. Также сообщалось, что часть средств ЦБ планирует вернуть через продажу санируемых банков, которым он предоставлял капитал. Первым среди санируемых банков, выставленных на торги, должен был стать АТБ, однако его продажа была перенесена на 2020 год. К 2021 году также будет подготовлена продажа части акций банка "Открытие", МИнБ регулятор намерен продать не раньше лета 2020 года.

Проблема собственников банка

Собственники банков должны несли ответственность за ситуацию в финансовых организациях, поэтому проблему номинальных бенефициаров, за которыми скрываются реальные владельцы бизнеса, надо решать, заявила Набиуллина.

"Мы, конечно, значит стремимся к тому, чтобы реальные бенефициары становились (юридически) формальными, несли ответственность за ситуацию финансовой организации. Такая работа проводится, и по многим организациям действительно фигурируют уже реальные бенефициары. Но иногда реальные бенефициары стоят за номинальными лицами, мы это тоже прекрасно знаем, и это проблема, которую надо решать. Я понимаю, это вызывает много споров, но ее надо решать. И мы будем дальше продолжать обсуждать и с законодательными, и с другими органами власти для того, чтобы наконец-то ее решить", - сказала она.

По словам Набиуллиной, это важно при блокировке счетов владельцев рухнувших банков. При этом сама блокировка должна проходить по ускоренной процедуре, активы могут быть выведены за границу еще до решения суда.

"Вы знаете, мы не говорим, что это [блокировка счетов собственников] - обязательно этот порядок должен быть досудебным. Он может быть ускоренный судебный. Но имеется в виду досудебный, когда суд по существу примет решение, потому что требуется доказательство, если это банкротство или убытки, вина по этим убыткам и так далее. И пока доказательство и разбирательство по сути дела идет, активы бывают уже выведены, и собственники тоже выведены за границу", - отметила она.

Глава Банка России подчеркнула, что подобная мера уже назрела, потому что собственники выводят активы либо перед отзывом лицензии, либо перед принятием решения по санации, либо сразу после этого. Но при решении этой проблемы необходимо сделать процедуру максимально прозрачной. По словам Набиуллиной, "вызывает вопросы именно внесудебность", но ЦБ готов обсудить регламент процедуры.