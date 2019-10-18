Молдавия договорилась с "Газпромом" о возможности поставок газа в обход Украины

КИШИНЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Молдавия договорилась с "Газпромом" продлении контракта на поставку газа, а также возможности его транспортировки в обход Украины. Об этом сообщил президент республики Игорь Додон в пятницу на своей странице в Facebook.

"Я был проинформирован о наличии принципиальной договоренности на уровне "Газпрома" и "Молдовагаз" о продлении контракта на поставку природного газа с января 2020 года, и в ближайшее время стороны объявят о подписании документа. Хотя есть надежда на обеспечение транзита российского газа по территории Украины, подписание контракта с "Газпромом" предусмотрит и возможность получения природного газа в любой точке доставки, в том числе на границе с другими государствами, в то время как операторы газовых систем данных стран обеспечат транспортировку природного газа до границы с Республикой Молдова в соответствии с существующими правилами", - написал Додон.

Руководитель "Молдовагаз" проинформировал президента о подготовке альтернативных путей поставки газа республику. По его словам, специалисты в области газотранспортных систем из четырех стран: Молдавии, Украины, Румынии и Болгарии - работают в данном направлении, а делегация "Молдовагаз" в настоящее время находится в Софии, где проводит встречу с коллегами из "Болгартрансгаз".

Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который истекает в 2019 году.

О ситуации вокруг поставок

Ранее Додон призвал правительство начать переговоры с "Газпромом" по новому контракту на поставки газа. Он также обсудил эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе прошедшей в сентябре встречи, отметив, что республика может получить скидку как страна - наблюдатель в Евразийском экономическом союзе. По словам главы Молдавии, эта скидка нужна, так как прежний кабинет в политических целях необоснованно снижал тарифы, не приводя их в соответствие с реальными ценами, по которым страна получает газ от "Газпрома".

По словам Додона, в Молдавии опасаются, что возможное прекращение поставок газа через Украину негативно скажется на доходах республики от транзитных услуг, а также может привести к прекращению поставок российского газа зимой. Он добавил, что трубопровод для альтернативных поставок газа из соседней Румынии, на который ЕС выделял деньги прежним правительствам Молдавии, так и не достроен. Также, отметил Додон, неясно, откуда взять газ и для возможных реверсных поставок через ту же украинскую газотранспортную систему.

Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который был подписан в 2008 году и ежегодно продлевается. В нем стоимость газа для республики привязана к ценам на нефть на мировых рынках. В прошлом году "Газпром" поставил в Молдавию 2,9 миллиарда куб. м газа, что на 8,4% больше, чем в 2017 году.