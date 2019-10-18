Участники Российско-британского бизнес-форума обсудят цифровизацию и промкооперацию

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Участники V Российско-британского бизнес-форума (РББФ) обсудят инновационные технологии, промышленную кооперацию, цифровизацию экономики и сотрудничество в секторе услуг, сообщает фонд "Росконгресс".

Форум состоится 27 ноября в Лондоне, в нем примут участие 1 тыс. британских и российских представителей бизнеса, власти, институтов развития и международных организаций. Главной темой мероприятия станет "Цифровая инфраструктура и индустрии".

"В ходе форума состоятся панельные сессии, тематические круглые столы, подписание соглашений, презентации российских экспортных товаров и услуг, а также конференция о поддержке соотечественников за рубежом. Темы сессий и круглых столов РББФ обусловлены развитием новых перспективных ниш сотрудничества российского и британского бизнеса", - говорится в сообщении.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении, заявил, что Россия и Британия видят позитивные тенденции в динамике двустороннего товарооборота, а также взаимный интерес инвесторов, несмотря на "некоторые искусственно создаваемые трудности".

"Несмотря на некоторые искусственно создаваемые трудности, российско-британские торгово-экономические отношения развиваются. Мы видим позитивные тенденции в динамике двустороннего товарооборота и, в первую очередь, отмечаем рост российского несырьевого экспорта в Великобританию. Сегодня особенно важно наращивать прямые контакты между представителями деловых кругов наших стран, поддерживать совместные внешнеэкономические проекты. Мы регулярно получаем сигналы от британских компаний, которые стремятся укрепить свои позиции на российском рынке, локализовать на территории нашей страны производство или расширить уже существующие производственные мощности. Это говорит о том, что наша работа по созданию комфортных условий для инвесторов в экономику России эффективна и востребована", - сказал Мантуров.

Программа форума

Рабочая программа форума откроется пленарной сессией "Внешнеэкономические приоритеты России и Великобритании в новых условиях". Сессия посвящена вопросам, что несут новые реалии и вызовы мировой экономики для бизнеса России и Великобритании и как будут строиться их внешнеторговые приоритеты. На сессии "Финансовая инфраструктура и "цифровые тренды" международного бизнеса" участники раскроют опыт внедрения инноваций, последние тенденции перехода на "цифру", развитие финтеха и онлайн-банкинга в России и Великобритании, сообщает Росконгресс. Сессия "Промышленная кооперация и развитие глобальных производств" посвящена повышению эффективности производственных процессов, развитию международных производственных цепочек, внедрению практик устойчивого развития и вопросам разделения труда в глобальной экономике.

Диалогу российских регионов и Великобритании будет посвящена сессия "Межрегиональное сотрудничество и реализация экспортного потенциала": в контексте роста успешной локализации британских производств и создания совместных предприятий в России участники обсудят, какие возможности деловые круги Великобритании находят за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Один из ключевых круглых столов РББФ-2019 будет посвящен "зеленому" строительству и технологиям "умных" городов. Российские и британские лидеры строительного сектора обсудят тренды и инновации строительных методов и материалов, ИТ-решений, технологий энергоэффективности и защиты окружающей среды.

В V Российско-британском бизнес-форуме примут участие: принц Майкл Кентский, глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, замминистра экономического развития Вадим Живулин, замминистра здравоохранения Олег Салагай, замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, гендиректор ПАО "Вымпелком" Василь Лацанич, исполнительный директор университета "Синергия" Вадим Лобов, генеральный директор АО "ОЗК" Дмитрий Сергеев, генеральный директор АКРА Игорь Зелезецкий, руководство Сбербанка, Банка "Открытие", компаний BP, British American Tobacco Plc, JCB, Hydro Industries, Albert Bartlett и других компаний.

Организаторами РББФ-2019 выступают Торговое представительство России в Великобритании и фонд Росконгресс.