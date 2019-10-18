Набиуллина: затяжная торговая война США и КНР чревата структурными проблемами в экономике

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Продление торговой войны между США и Китаем чревато ростом рисков усугубления структурных проблем в мировой экономике. Такое мнение высказала в опубликованном в пятницу интервью телеканалу CNBC глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в Вашингтоне, где проходит встреча Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

С точки зрения Набиуллиной, "конструктивное и оперативное" урегулирование торгово-экономических споров США и КНР позволит трактовать замедление общемировых темпов экономического роста как цикличное явление, однако эскалация между Вашингтоном и Пекином создаст более высокие долгосрочные риски для глобальной экономики. "В этом случае монетарная политика мало что сможет противопоставить структурным слабостям в глобальной экономике", - предупредила глава ЦБР РФ, отвечавшая на вопросы на английском языке. По словам Набиуллиной, чрезмерно агрессивная монетарная политика "способна усугубить финансовые риски для стабильности, особенно на развивающихся рынках".

"Рост в Китае и Евросоюзе, являющихся нашими главными торговыми партнерами, замедляется, соответственно российский экспорт сокращается, это является одним и основных внешних факторов, вызывающих замедление роста российской экономики в первом полугодии этого года", - сказала глава ЦБ РФ.

Президент США Дональд Трамп заявил 11 октября журналистам по итогам переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в торговле. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который в ноябре пройдет в Чили.