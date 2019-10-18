ФАС может оштрафовать "Яндекс" на сумму до 500 тыс. рублей за рекламу букмекеров

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России признала ООО "Яндекс" виновным в нарушении закона "О рекламе" из-за распространения контекстной рекламы букмекерских контор "1хставка" и "LEON" в поисковой системе "Яндекс". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Как рекламораспространителю запрещенной рекламы ООО "Яндекс" выдано предписание об устранении выявленного нарушения. Материалы переданы для возбуждения административного дела. Размер штрафа за такого рода нарушения составляет от 100 до 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении ведомства.

ФАС отмечает, что в поисковой системе "Яндекс" по запросам "1xstavka скачать", "1хставка официальный сайт" и "1хставки ставки" отображается контекстная реклама букмекера "1хставка" с адресом официального сайта, информацией о предоставляемых услугах и контактными данными. Аналогичная информация о букмекере "LEON" отображается в контекстной рекламе при наборе в поисковой строке "Яндекс" словосочетаний "leon фрибет" и "леон букмекер". Реклама обоих букмекеров представляет собой гиперссылки для перехода на их сайты.

"Действующее законодательство ограничивает доступ к азартным играм в интернете, а также их рекламу. В нарушение этого запрета ООО "Яндекс" в блоке контекстной рекламы своей поисковой системы распространяет рекламу букмекерских контор", - пояснили в антимонопольной службе.