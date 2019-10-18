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Медучреждения Дагестана получат около 60 цифровых флюорографов до конца 2019 года

На оборудование выделили около 355 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 18 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Дагестана до конца года поставит около 60 современных цифровых флюорографов на общую сумму около 355 млн рублей медучреждениям городов и районов республики, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального Минздрава.

"На сегодня всего поставлено 38 аппаратов, в том числе три новых передвижных цифровых флюорографа. До конца этого года ожидается поступление еще 20 стационарных цифровых флюорографов. Всего в этом году поступят 58 установок вместо запланированных 55, потому что три стационарных флюорографа удастся закупить благодаря сэкономленным в ходе торгов средствам", - сказал представитель министерства.

По его словам, данные аппараты, которые предназначены для рентгенологического обследования населения в целях своевременного выявления туберкулеза, других легочных, а также онкологических заболеваний, будут распределены по медицинским учреждениям городов и районов республики.

"На закупку медицинской техники, в том числе передвижных комплексов, было выделено около 355 млн рублей из регионального бюджета. Поставок такого объема в республике еще не было. Необходимость обновления флюорографических установок в республике назрела давно, потому что износ данного вида диагностического оборудования в регионе составляет 70%", - сообщил собеседник агентства.

В Минздраве республики также добавили, что особенностью новых установок является "низкая лучевая нагрузка на пациентов и персонал, высокое разрешение снимков, возможность архивирования в электронной базе и распечатки снимков на термобумаге и пленке".

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РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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