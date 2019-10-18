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Brexit

Эксперты спрогнозировали падение уровня жизни британцев после Brexit

В худшем случае бюджет страны не досчитается £49 млрд, отмечается в докладе исследовательской организации

ТАСС, 18 октября. Потери Великобритании в результате реализации соглашения, достигнутого британским премьером Борисом Джонсоном с Брюсселем, об условиях выхода страны из ЕС, составят в лучшем случае £16 млрд ($20,5 млрд), в худшем же - госбюджет не досчитается £49 млрд (почти $63 млрд). Об этом сообщает в пятницу газета The Guardian со ссылкой на доклад исследовательской организации UK in a Changing Europe.

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Эксперты рассмотрели экономические последствия всех трех возможных вариантов развития событий - со сделкой Джонсона, соглашением, заключенным ранее с ЕС экс-премьером Терезой Мэй, а также выходом страны из сообщества без сделки. В первом случае уровень дохода на душу населения, как утверждают аналитики, снизится на 2,5% по сравнению с 1,7 % в соответствии с положениями документа Мэй. При жестком же Brexit этот показатель составит 3,3%.

"Все три сценария приведут к падению уровня жизни британцев по сравнению с тем, если бы они остались в сообществе", - констатируется в докладе.

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, БорисМэй, Тереза
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