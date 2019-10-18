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В компаниях Danon и PepsiCo опровергли информацию об обысках

Ранее сообщения об этом появились в различных в соцсетях

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Информация об обысках в компаниях Danon и PepsiCo в России не соответствует действительности, сообщили в пятницу ТАСС представители компаний.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в офисах этих компаний проходят обыски, якобы связанные со сговором нескольких крупнейших молочных компаний по вопросу использования пальмового масла.

"Данная информация полностью недостоверна и является новостью из разряда fake news. Все офисы и предприятия компании Danone работают в обычном режиме. Кроме того, мы не используем в производстве своей продукции пальмовое масло", - сообщили ТАСС в пресс-службе Danon.

В свою очередь в отделе корпоративных отношений PepsiCo ТАСС также сообщили, что появившаяся информация не соответствует действительности. "У нас не проходят обыски. Эта информация недостоверна", - сказал собеседник агентства.

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