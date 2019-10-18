В Госдуме заявили, что проблему энергобезопасности Крыма решили

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Проблему энергетической безопасности полуострова за пять лет после воссоединения Крыма с Россией удалось полностью решить, сообщил в пятницу председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

"Достижения впечатляют. Создан энергомост, создана масштабная автономная система, включающая все мощности Крыма и Севастополя <…> Глобально проблема обеспечения энергетической безопасности региона решена", - сказал он во время круглого стола на тему "Энергетическая безопасность Республики Крым. Перспективы развития энергетики в Республике Крым".

В свою очередь глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что республика находится на совершенно новом уровне энергобезопасности, чем это было, когда полуостров находился в составе Украины.

"Мы помним, что в составе Украины Крым на 80% не имел своей электроэнергии. Она поступала с материка, и мы были зависимы. С этой проблемой мы жили долгих 25 лет. Вот, наконец-то за всю историю современного Крыма, мы получили свои энергетические мощности. Теперь у нас достаточно электроэнергии", - сказал он.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России. После этого было нарушено энергоснабжение полуострова от украинских источников питания. По некоторым оценкам, которые ранее приводили власти региона, общий ущерб от энергетической блокады составил около 4 млрд рублей.

За пять лет в составе РФ были построены новые сети на полуострове, через Керченский пролив проведен энергомост. А весной 2019 года запущены вторые энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе. Всего после ввода в эксплуатацию двух станций Крым получает дополнительные 940 МВт, таким образом возможности генерации электроэнергии на полуострове примерно вдвое превышают потребление.