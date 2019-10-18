Депутат Гутенев просит увеличить средства на льготное кредитование покупки сельхозтехники

ТУЛА, 18 октября. /ТАСС/. Вице-президент Союза машиностроителей России, депутат Госдумы Владимир Гутенев обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой продолжить и увеличить финансирование программы по льготному кредитованию покупки сельскохозяйственной техники.

"Я направил письмо в адрес Медведева, где мотивированно прошу не просто продолжить эту программу, но и увеличить объемы финансирования на ближайшие два года", - сказал Гутенев ТАСС в пятницу в Туле после выездного заседания подгруппы по направлению "Нормативное регулирование промышленности и совершенствование системы закупок" рабочей группы по промышленности Госсовета РФ.

Гутенев добавил, что в четверг совладелец "Ростсельмаша" Константин Бабкин после заседания Бюро машиностроителей обратился к главе Ростеха Сергею Чемезову с аналогичным предложением.

"У него вчера состоялся разговор, в ходе которого говорилось о необходимости не просто продолжить программу, но и увеличить ее финансирование, связывая с тем, что возникают новые перспективы на восточном рынке, в первую очередь рынок сельхозпродукции Китая. В условиях торговой войны между КНР и США мы прогнозируем новые возможности для РФ", - добавил собеседник агентства.

Правительство РФ решило ввести с 2020 года механизм лизинга для покупателей российской сельхозтехники, отказавшись от прямого субсидирования. При этом начиная с 2020 года признается утратившим силу постановление правительства России об утверждении правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники.

Как сообщил журналистам Илья Джус, официальный представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака, решения по отказу от системы субсидирования производителей сельхозтехники в пользу лизинга направлено на унификацию механизмов господдержки в промышленности, повышение эффективности и развитие конкуренции в данной сфере. В 2018 году на субсидии для покупки сельхозтехники в федеральном бюджете было выделено 10 млрд рублей, а на 2019 год предусмотрено 8 млрд рублей.