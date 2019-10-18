Сверхбыстрый 3D-принтер разработан в США

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Ученые Северо-Западного университета в городе Эванстон (штат Иллинойс) изобрели 3D-принтер, способный напечатать объект размером со взрослого человека всего за несколько часов, что в среднем в 2,5 раза быстрее существующих сегодня моделей. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте американского университета.

Аппарат под названием HARP (high-area rapid printing - "широкоформатная быстрая печать") обладает внушительными размерами для такого типа устройств: его высота составляет почти 4 м, тогда как площадь рабочей области - 70 см. Он способен напечатать почти полметра материала всего за час. Кроме того, конструкция принтера позволяет одновременно производить сразу несколько мелких деталей.

"3D-печать - это технология с большим потенциалом, но на практике она на сегодняшний день все еще сильно ограничена. Если бы мы могли быстро печатать [объекты] без ограничений по материалам и размеру, мы бы произвели революцию в этой области. HARP готов сделать это", - отметил Чэд Миркин, руководитель проекта, директор Международного института нанотехнологий при Северо-Западном университете.

Основная проблема современных принтеров - это слишком сильный нагрев при увеличении скорости печати. Часто температура устройств достигает 180 градусов, что может привести к поломке аппарата и деформации печатаемого объекта. Как отмечает Миркин, создателям HARP удалось решить эту проблему. "Наш принтер нагревается так же, как и другие модели. Но у нас есть технология, которая позволяет значительно снизить нагрев", - отметил он. Ее смысл состоит в том, что на защитные стекла ультрафиолетовых ламп, обеспечивающих затвердевание пластика, во время печати постоянно подается жидкий тефлон, который отводит тепло и затем стекает в специальный охлаждающий комплекс.

Ученые уверены, что их разработка поможет компаниям, производящим детали крупного размера, сэкономить на хранении, поскольку благодаря высокой скорости печати они смогут производить объекты при необходимости, а не заранее заготавливать их. По словам Миркина, принтер поступит в продажу в течение ближайших полутора лет.