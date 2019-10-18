Посол РФ: Россия может нарастить экспорт промышленной продукции в Мозамбик

ТАСС, 18 октября. Мозамбик обладает большим потенциалом для увеличения российского промышленного экспорта в эту страну. Таким мнением поделился в интервью ТАСС посол РФ в Мозамбике Александр Суриков в преддверии первого в истории саммита Россия - Африка в Сочи.

"В Мозамбике имеются большие перспективы наращивания российского промышленного экспорта, - сказал он. - Мозамбик известен своими запасами природного газа, обнаруженными на севере республики. Добиваемся, чтобы в разработке этих месторождений приняла участие ПАО НК "Роснефть", другие российские энергетические компании. Наши компании уже активно участвуют в тендерах на создание объектов инфраструктуры добычи и сжижения газа".

"Высок потенциал взаимодействия в сфере электроэнергетики, - отметил посол. - Власти Мозамбика поставили амбициозную задачу достичь всеобщей электрификации страны к 2030 году (ныне менее 30% мозамбикцев имеют доступ к электричеству). Российские компании обладают необходимыми технологиями и вполне могут с выгодой для себя принять участие в реализации проектов по наращиванию генерации, передаче энергии и ее использованию в Мозамбике и соседних странах. Главное - пробудить интерес российского бизнеса к этой далекой, но перспективной африканской стране, которая может стать нашим индустриальным партнером, а не только покупателем зерна и удобрений, как происходит сейчас".

Россия - союзник Африки

"В Африке ушли с политической арены лидеры, пришедшие к власти в результате национально-освободительной борьбы при поддержке Советского Союза, но память о России как о союзнике и надежном экономическом партнере сохранилась и у современной элиты, и у простых африканцев, - подчеркнул посол. - Саммит и экономический форум, как мы надеемся, даст дополнительный импульс нашим торговым и инвестиционным связям. Ведь, несмотря на наметившийся прогресс в товарообороте и активизацию российских компаний в регионе, сотрудничество все еще не дотягивает до уровня политических контактов. Саммит в Сочи - реальный шанс для России укрепить позиции в Африке и подтвердить статус державы с интересами в каждом из регионов вне зависимости от географической удаленности, найти новые рынки для своего экспорта".

"В настоящее время Африка играет все более активную роль в международных политических и экономических делах, - подчеркнул посол. - На континенте растет понимание необходимости поддерживать отстаиваемую Россией идею выстраивания системы международных отношений на принципах коллегиальности, соблюдения международного права, политического диалога и методов урегулирования конфликтов, включая внутренние, без вмешательств извне. Поэтому нам важно регулярно проводить с африканскими партнерами "сверку часов" по основным вопросам глобальной повестки дня".

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.