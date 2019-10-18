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Первый в регионе центр почтовой связи для юрлиц открыли на Ставрополье

Планируется, что для удобства клиентов центр будет работать шесть дней в неделю

СТАВРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Первый в Ставропольском крае специализированный центр почтовой связи для обслуживания юридических лиц открылся в пятницу в Ставрополе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора края.

"Отдельного Центра почтовой связи по обслуживанию юридических лиц в регионе не было до настоящего момента <...>. В числе организаций, которые будет обслуживать данное отделение, - пенсионный фонд, налоговые инспекции, суды, прокуратура, ресурсоснабжающие организации и другие", - говорится в сообщении.

Планируется, что ежедневный трафик центра составит до 6 тыс. почтовых отправлений. Работа специализированного центра позволит быстрее обслуживать клиентов, разово отправляющих значительное количество корреспонденции. Также заключен договор о пересылке через этот центр постановлений ГИБДД о штрафах в виде заказных писем.

"Спасибо губернатору, правительству края за ответственное отношение к развитию почтовой отрасли в регионе, это помогло сегодня открыть центр, который будет обслуживать более 200 юридических лиц на территории Ставрополя и повысит качество наших услуг", - приводятся в сообщении слова гендиректора АО "Почта России" Николая Подгузова, присутствовавшего на открытии.

Планируется, что для удобства клиентов центр будет работать шесть дней в неделю.

Теги
РоссияСеверный КавказПодгузов, Николай РадиевичСКФОСтавропольский край
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