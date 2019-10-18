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Набиуллина видит предпосылки к повышению экономического роста России

Глава Центробанка указала на факторы, способные этому содействовать уже в последнем квартале 2019 года

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина усматривает наличие факторов, способные содействовать повышению экономического роста России уже в последнем квартале этого года. Об этом Набиуллина заявила в опубликованном в пятницу интервью американскому телеканалу CNBC в Вашингтоне, где проходит встреча Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

Главе ЦБ был задан вопрос, имеются ли основания для ускорения экономического роста в России в последнем квартале текущего года и начале следующего года. "Да, мы видим ряд факторов, способных позитивно отразиться на экономическом росте. Внешние факторы, наблюдавшиеся в первом полугодии текущего года, были связаны с фискальной и монетарной политикой, - ответила Набиуллина, напомнив о повышении ставки НДС с 18 до 20% в начале текущего года. - Однако при реализации национальных проектов произошли задержки, которые повлекли за собой ограничение фискальной политики, сопровождавшейся ужесточением монетарной политики".

"Мы ужесточили нашу монетарную политику в качестве ответа на проинфляционные факторы, чтобы избежать вторичных эффектов в ситуации, при которой инфляционные ожидания не заякорены. Мы видим, как расходы постепенно возвращаются в нужную колею. Мы считаем, что бюджетная политика станет более стимулирующей, а нормализация нашей монетарной политики окажет дополнительный позитивный эффект на [экономический] рост", - сказала Набиуллина, выразив надежду на то, что рост ВВП РФ вернется к уровню 1,5 - 2% в 2020 г. и к уровню 3-4% в дальнейшем "в случае успешной реализации национальных проектов".

Власти повысили ставку НДС до 20% с 18% с 1 января 2019 года. По подсчетам Минфина России, эта новация позволит увеличить доходы бюджета на 620 млрд руб. в год. Налог на добавленную стоимость в России платят юридические лица на всех этапах производства и продажи товара или услуги. Сумму уплаченного налога закладывают в конечную цену продуктов или услуг, так что фактически ее платят конечные потребители. Прошлая ставка НДС в 18% действовала с 1 января 2004 года.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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